https://1prime.ru/20250911/pino-862131265.html

ЕС ищет способы максимизировать доходы от замороженных российских активов

ЕС ищет способы максимизировать доходы от замороженных российских активов - 11.09.2025, ПРАЙМ

ЕС ищет способы максимизировать доходы от замороженных российских активов

ЕС ищет способы максимизировать доходы от замороженных российских активов для увеличения помощи Украине, заявила на брифинге в Брюсселе официальный... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T14:49+0300

2025-09-11T14:49+0300

2025-09-11T14:49+0300

экономика

финансы

россия

запад

украина

урсула фон дер ляйен

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. ЕС ищет способы максимизировать доходы от замороженных российских активов для увеличения помощи Украине, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе, предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. "Президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) упомянула о новом решении по финансированию военных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Речь идет о денежной части этих активов, и мы изучаем, как оптимизировать и максимизировать получаемые доходы", - сказала она. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250830/kallas-861511786.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, запад, украина, урсула фон дер ляйен, ес, euroclear