Спецпредставитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа - 11.09.2025, ПРАЙМ
Спецпредставитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Джон Коул передал главе белорусского государства Александру Лукашенко письмо от американского лидера Дональда Трампа на встрече в Минске. "Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте зачитать это письмо от президента Трампа вам", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
14:09 11.09.2025
 
Спецпредставитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа

Спецпредставитель президента США Коул передал Лукашенко письмо от Трампа

МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Джон Коул передал главе белорусского государства Александру Лукашенко письмо от американского лидера Дональда Трампа на встрече в Минске.
"Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте зачитать это письмо от президента Трампа вам", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Лукашенко предупредил о недопустимости махинаций с криптовалютой
5 сентября, 18:24
 
