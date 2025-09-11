https://1prime.ru/20250911/pismo-862128054.html
Спецпредставитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа
Спецпредставитель президента США передал Лукашенко письмо от Трампа
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Джон Коул передал главе белорусского государства Александру Лукашенко письмо от американского лидера Дональда Трампа на встрече в Минске. "Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте зачитать это письмо от президента Трампа вам", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
