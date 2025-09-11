Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения - 11.09.2025
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения
Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T00:03+0300
2025-09-11T00:03+0300
происшествия
сша
покушение
гибель
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. "Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
сша
сша, покушение, гибель, дональд трамп
Происшествия, США, покушение, гибель, Дональд Трамп
00:03 11.09.2025
 
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения

Трамп подтвердил смерть политика Чарли Кирка в результате покушения

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения.
"Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.
Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
Сотрудники полиции США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В США подстрелили консервативного политика Кирка
Происшествия США покушение гибель Дональд Трамп
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
