Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения - 11.09.2025, ПРАЙМ
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения
Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T00:03+0300
2025-09-11T00:03+0300
2025-09-11T00:03+0300
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. "Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
Трамп подтвердил смерть политика Кирка в результате покушения
Трамп подтвердил смерть политика Чарли Кирка в результате покушения
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения.
"Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.
Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
