Почти половина россиян заявили, что им хватает денег - 11.09.2025
Почти половина россиян заявили, что им хватает денег
Почти половина россиян заявили, что им хватает денег - 11.09.2025, ПРАЙМ
Почти половина россиян заявили, что им хватает денег
Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T01:50+0300
2025-09-11T01:50+0300
общество
экономика
бизнес
вциом
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Каждый второй (49%) респондент отметил, что ему в жизни хватает денег, в 2006 году доля тех, кому хватало денег, составляла 18%. Около трети (32%) опрошенных сказали, что им скорее не хватает средств, 18%, что совершенно их не хватает. Женщины (53%) чаще мужчин (46%) отмечают нехватку денег. Чаще остальных о том, что им хватает денег, говорили представители поколения оттепели (люди, рожденные до 1947 года) - 55%, а реже - представители поколения застоя (рожденные в 1948-1967 годы) - 44%. На вопрос о том, хватало ли им в прошлом месяце денег до зарплаты на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, 56% респондентов отметили, что определенно хватало, 28% - хватало, но с трудом, 15% - не хватало. "Исследование показывает, какие существенные структурные преобразования произошли в нашем обществе за последние 20 лет в оценках россиянами своего материального достатка. Если в 2006 году наблюдался существенный перекос в сторону малообеспеченных групп, то сейчас структура общества более сбалансирована, с преобладанием в ней средних слоев населения", - прокомментировал результаты опроса эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин. По его словам, российское общество с 2006 года перешло от пирамидальной модели общества, где чем лучше было благосостояние социальной группы, тем меньше был её размер, к модели общества "в форме ромба", в которой основная часть населения среднего материального достатка и равные доли высокодоходных и низкодоходных групп. "Этот баланс сейчас – основа социальной устойчивости и фундамент дальнейшего развития. Но изменения социальной структуры влекут за собой и изменения структуры социальных потребностей, на которые нужно реагировать. Общество уже другое, а это значит – другие подходы во многих сферах нашей жизни: новые решения в социальной политике, коммуникациях с населением, на рынке труда и потребительском рынке", - добавил Ручин. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
общество , бизнес, вциом
Общество , Экономика, Бизнес, ВЦИОМ
01:50 11.09.2025
 
Почти половина россиян заявили, что им хватает денег

ВЦИОМ: почти половина россиян заявили, что им хватает денег

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Каждый второй (49%) респондент отметил, что ему в жизни хватает денег, в 2006 году доля тех, кому хватало денег, составляла 18%. Около трети (32%) опрошенных сказали, что им скорее не хватает средств, 18%, что совершенно их не хватает.
Женщины (53%) чаще мужчин (46%) отмечают нехватку денег. Чаще остальных о том, что им хватает денег, говорили представители поколения оттепели (люди, рожденные до 1947 года) - 55%, а реже - представители поколения застоя (рожденные в 1948-1967 годы) - 44%.
На вопрос о том, хватало ли им в прошлом месяце денег до зарплаты на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, 56% респондентов отметили, что определенно хватало, 28% - хватало, но с трудом, 15% - не хватало.
"Исследование показывает, какие существенные структурные преобразования произошли в нашем обществе за последние 20 лет в оценках россиянами своего материального достатка. Если в 2006 году наблюдался существенный перекос в сторону малообеспеченных групп, то сейчас структура общества более сбалансирована, с преобладанием в ней средних слоев населения", - прокомментировал результаты опроса эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.
По его словам, российское общество с 2006 года перешло от пирамидальной модели общества, где чем лучше было благосостояние социальной группы, тем меньше был её размер, к модели общества "в форме ромба", в которой основная часть населения среднего материального достатка и равные доли высокодоходных и низкодоходных групп.
"Этот баланс сейчас – основа социальной устойчивости и фундамент дальнейшего развития. Но изменения социальной структуры влекут за собой и изменения структуры социальных потребностей, на которые нужно реагировать. Общество уже другое, а это значит – другие подходы во многих сферах нашей жизни: новые решения в социальной политике, коммуникациях с населением, на рынке труда и потребительском рынке", - добавил Ручин.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
Заголовок открываемого материала