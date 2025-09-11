https://1prime.ru/20250911/polsha-862108286.html
Польша направила НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО
Польша направила НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО - 11.09.2025, ПРАЙМ
Польша направила НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО
Польша направила в штаб-квартиру НАТО список ожиданий по усилению своей противовоздушной обороны, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:36+0300
2025-09-11T09:36+0300
2025-09-11T09:36+0300
вооружения
общество
польша
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
нато
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82692/50/826925014_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1f3fd60fd17b45501e4158f3b9e24858.jpg
ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша направила в штаб-квартиру НАТО список ожиданий по усилению своей противовоздушной обороны, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в эфире Польского телевидения. "Генеральный штаб уже направил наш список ожиданий в штаб-квартиру НАТО. В настоящее время эти ожидания рассматривают. Об очередных шагах будет объявлено в течение нескольких дней", - сказал Босацкий. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что государства-члены НАТО предлагают Польше поддержку в области противовоздушной обороны после инцидента с дронами, а министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250910/polsha-862098596.html
польша
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82692/50/826925014_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2834261ee12ff623faf59dcd5b7f76ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, ек, ес
Вооружения, Общество , ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, ЕК, ЕС
Польша направила НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО
Замглавы МИД Босацкий: Польша направила НАТО список ожиданий по усилению ПВО
ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша направила в штаб-квартиру НАТО список ожиданий по усилению своей противовоздушной обороны, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в эфире Польского телевидения.
"Генеральный штаб уже направил наш список ожиданий в штаб-квартиру НАТО. В настоящее время эти ожидания рассматривают. Об очередных шагах будет объявлено в течение нескольких дней", - сказал Босацкий.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что государства-члены НАТО предлагают Польше поддержку в области противовоздушной обороны после инцидента с дронами, а министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент Польши созывает заседание Совета нацбезопасности