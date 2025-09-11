Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша надеется в мае получить первую партию американских истребителей F-35 - 11.09.2025
Польша надеется в мае получить первую партию американских истребителей F-35
Польша надеется в мае получить первую партию американских истребителей F-35 - 11.09.2025, ПРАЙМ
Польша надеется в мае получить первую партию американских истребителей F-35
Польша надеется в мае 2026 года получить первую партию американских истребителей F-35, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь к пилотам,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:02+0300
2025-09-11T10:02+0300
вооружения
польша
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
ек
ес
нато
f-35 lightning ii
ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша надеется в мае 2026 года получить первую партию американских истребителей F-35, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь к пилотам, принимавшим участие в уничтожении дронов в небе над Польшей минувшей ночью. "Мы надеемся, что американцы соблюдут сроки. Мы хотим, чтобы в мае первая партия F-35 уже поступила к вам", - сказал Туск. В 2020 году Польша заказала в США 32 истребителя F-35A в конфигурации Block 4 общей стоимостью около 4,6 миллиарда долларов. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
польша
белоруссия
польша, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ек, ес, нато, f-35 lightning ii
Вооружения, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, ЕК, ЕС, НАТО, F-35 Lightning II
10:02 11.09.2025
 
Польша надеется в мае получить первую партию американских истребителей F-35

Туск: Польша надеется в мае 2026 года получить первую партию истребителей F-35

ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Польша надеется в мае 2026 года получить первую партию американских истребителей F-35, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь к пилотам, принимавшим участие в уничтожении дронов в небе над Польшей минувшей ночью.
"Мы надеемся, что американцы соблюдут сроки. Мы хотим, чтобы в мае первая партия F-35 уже поступила к вам", - сказал Туск.
В 2020 году Польша заказала в США 32 истребителя F-35A в конфигурации Block 4 общей стоимостью около 4,6 миллиарда долларов.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Трамп заверил президента Польши, что оставит в стране американские войска
ВооруженияПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕКЕСНАТОF-35 Lightning II
 
 
