Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прошу, умоляю". Сикорский сделал заявление о России - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/polsha-862131535.html
"Прошу, умоляю". Сикорский сделал заявление о России
"Прошу, умоляю". Сикорский сделал заявление о России - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Прошу, умоляю". Сикорский сделал заявление о России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:43+0300
2025-09-11T14:43+0300
бизнес
россия
белоруссия
польша
радослав сикорский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_f3f77a4b5e0243c7f2dcb6f8d7e41dbb.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию."Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет – то едет на собственный риск", — заявил он.Он утверждает, что в этих странах есть угроза оказаться в заложниках. Сикорский также призвал не обвинять Польшу в том, что она не сможет их спасти, поскольку Варшава не сможет их обменять.Телеканал "Беларусь1" 4 сентября сообщил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад". Задержание произошло в городе Лепеле Витебской области. Телеканал показал изъятые у задержанного документы. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК страны. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии.В конце июля МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. В том же месяце он также рекомендовал полякам не посещать страну.
https://1prime.ru/20250911/kallas-862117004.html
https://1prime.ru/20250911/stubb-862112737.html
белоруссия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, польша, радослав сикорский
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский
14:43 11.09.2025
 
"Прошу, умоляю". Сикорский сделал заявление о России

Сикорский просит граждан Польши не ехать в Россию и Белоруссию

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.
"Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет – то едет на собственный риск", — заявил он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала мрачное заявление об Украине
11:31
Он утверждает, что в этих странах есть угроза оказаться в заложниках. Сикорский также призвал не обвинять Польшу в том, что она не сможет их спасти, поскольку Варшава не сможет их обменять.
Телеканал "Беларусь1" 4 сентября сообщил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад". Задержание произошло в городе Лепеле Витебской области. Телеканал показал изъятые у задержанного документы. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК страны. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии.
В конце июля МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. В том же месяце он также рекомендовал полякам не посещать страну.
#Александр Стубб
Дерзкое заявление Стубба в адрес России вызвало резкую реакцию на Западе
10:45
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯПОЛЬШАРадослав Сикорский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала