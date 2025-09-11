https://1prime.ru/20250911/polsha-862153486.html

"Вопиющий случай". В США раскрыли проблемы НАТО после инцидента в Польше

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ситуация с беспилотниками, зафиксированная в небе над Польшей, заставила Североатлантический альянс задуматься о том, насколько допустимы такие нарушения воздушного пространства и насколько готова его оборона к подобным вызовам, сообщает USA Today."Тот факт, что НАТО отреагировала на угрозу, а не сдержала ее, как должна была, — это просто вопиющий случай", — отмечает издание.По мнению авторов публикации, произошедшее также поднимает вопрос, располагает ли альянс, созданный более 70 лет назад в условиях холодной войны, современными и при этом экономически эффективными средствами противодействия новым угрозам, включая массовое применение дронов.Хотя силы НАТО сумели нейтрализовать 19 беспилотников, эксперты указывают, что на Украине ведутся интенсивные боевые действия с активным использованием беспилотных систем, и в атаках часто участвуют сотни дронов одновременно. Это ставит под сомнение эффективность систем ПВО альянса, изначально рассчитанных на противостояние ракетам и пилотируемой авиации."Да поможет им Бог, если они столкнутся с 600 дронами и ракетами за одну ночь", — резюмирует газета.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о появлении в воздушном пространстве страны 19 дронов и обвинил в этом Москву, не представив доказательств. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что уничтоженные аппараты прибыли со стороны Украины.Минобороны РФ заявило, что удары наносились исключительно по объектам украинского ВПК, а целей на территории Польши в планах не было. Ведомство выразило готовность к обсуждению инцидента с польскими представителями.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные политики регулярно обвиняют Москву без доказательной базы. По его словам, информации о запросах на контакты от польских властей в Кремле нет.Кроме того, начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что Минск заранее информировал Польшу и Литву о приближении беспилотников к их границам, а Варшава уведомляла Беларусь о дронах, запущенных с украинской территории. По его словам, белорусские силы ПВО в течение ночи отслеживали сбившиеся с курса беспилотники, часть из которых была уничтожена средствами противовоздушной обороны над республикой.

