Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/popravka-862104750.html
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России - 11.09.2025, ПРАЙМ
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России
Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:32+0300
2025-09-11T08:32+0300
экономика
польша
сша
барак обама
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон. "После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", - написал Уилсон в социальной сети Х. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
https://1prime.ru/20250910/putin-862098875.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, сша, барак обама
Экономика, ПОЛЬША, США, Барак Обама
08:32 11.09.2025
 
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России

Проект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" против России внесли в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон.
"После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", - написал Уилсон в социальной сети Х.
В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу
Вчера, 23:53
 
ЭкономикаПОЛЬШАСШАБарак Обама
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала