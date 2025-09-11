https://1prime.ru/20250911/popravka-862104750.html
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон. "После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", - написал Уилсон в социальной сети Х. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
