Правила биржевых торгов бензином временно скорректированы - 11.09.2025, ПРАЙМ
Правила биржевых торгов бензином временно скорректированы
Правила биржевых торгов бензином временно скорректированы - 11.09.2025, ПРАЙМ
Правила биржевых торгов бензином временно скорректированы
Правила биржевых торгов бензином были временно скорректированы, чтобы охладить завышенный спрос в оптовом сегменте и стабилизировать цены, сообщили РИА Новости... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T00:17+0300
2025-09-11T00:17+0300
рынок
рф
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правила биржевых торгов бензином были временно скорректированы, чтобы охладить завышенный спрос в оптовом сегменте и стабилизировать цены, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой ж/д-транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке. "Минэнерго России проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС России и ЦБ РФ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации", - сообщили в министерстве. Там отметили, что эти меры позволяют сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов, и при этом "носят краткосрочный временный характер". За первые два дня применения новые меры позволили обеспечить стабилизацию и даже снизить оптовые цены на бензин. В августе биржевые цены на бензин обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в РФ был введен запрет на экспорт топлива). Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. К закрытию торгов среды стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,45%, до 71 573 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,14%, до 78 960 рублей за тонну.
рф
2025
рынок, рф
Рынок, РФ
00:17 11.09.2025
 
Правила биржевых торгов бензином временно скорректированы

Минэнерго скорректировало правила биржевых торгов бензином

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правила биржевых торгов бензином были временно скорректированы, чтобы охладить завышенный спрос в оптовом сегменте и стабилизировать цены, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой ж/д-транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке.
"Минэнерго России проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС России и ЦБ РФ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации", - сообщили в министерстве.
Там отметили, что эти меры позволяют сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов, и при этом "носят краткосрочный временный характер".
За первые два дня применения новые меры позволили обеспечить стабилизацию и даже снизить оптовые цены на бензин.
В августе биржевые цены на бензин обновили рекорды, державшиеся с сентября 2023 года (тогда впервые в РФ был введен запрет на экспорт топлива). Но уже к концу месяца цены отступили от максимумов. К закрытию торгов среды стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,45%, до 71 573 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,14%, до 78 960 рублей за тонну.
 
