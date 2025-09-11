https://1prime.ru/20250911/pravitelstvo-862099483.html

Правительство рассмотрит предоставление субсидий центрам поддержки экспорта

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит предоставление региональным центрам поддержки экспорта субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении. Уточняется, что субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ будут выделены на реализацию мероприятия, направленного на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта, в субъектах РФ. Также на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии - Алании на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

