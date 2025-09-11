https://1prime.ru/20250911/pravitelstvo-862099483.html
Правительство рассмотрит предоставление субсидий центрам поддержки экспорта
Правительство рассмотрит предоставление субсидий центрам поддержки экспорта - 11.09.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит предоставление субсидий центрам поддержки экспорта
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит предоставление региональным центрам поддержки экспорта субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T00:20+0300
2025-09-11T00:20+0300
2025-09-11T00:20+0300
экономика
россия
финансы
рф
дагестан
ингушетия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862099483.jpg?1757539233
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит предоставление региональным центрам поддержки экспорта субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Уточняется, что субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ будут выделены на реализацию мероприятия, направленного на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта, в субъектах РФ.
Также на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии - Алании на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
рф
дагестан
ингушетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, дагестан, ингушетия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Дагестан, Ингушетия
Правительство рассмотрит предоставление субсидий центрам поддержки экспорта
Правительство рассмотрит выделение субсидий центрам поддержки экспорта
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит предоставление региональным центрам поддержки экспорта субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Уточняется, что субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ будут выделены на реализацию мероприятия, направленного на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта, в субъектах РФ.
Также на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении Минэкономразвития России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии - Алании на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.