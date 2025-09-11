https://1prime.ru/20250911/pravitelstvo-862108701.html
Правительство внедрило ИИ для анализа нацпроектов и госпрограмм
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Кабмин РФ внедрил ИИ-модель в госсистему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами, которая анализирует мероприятия и показатели российских проектов и программ и сопоставляет их с показателями национальных целей развития, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство внедрило технологию искусственного интеллекта в государственную систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами. ИИ-модель в онлайн-режиме анализирует 100% мероприятий и показателей нацпроектов и госпрограмм России, сопоставляя их с показателями установленных Президентом национальных целей развития. Работу по цифровизации госаппарата курирует Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко", - сообщили в аппарате. Отмечается, что аналитика с помощью ИИ позволяет выявить связи между госпроектами - это нужно для разработки плана достижения национальных целей и принятия управленческих решений. Также применение искусственного интеллекта позволяет своевременно получать информацию о рисках невыполнения одного мероприятия из-за того, что другие отстают от графика. Как отметил Григоренко, ИИ упрощает работу человека, но не принимает решение финально. Такая технология позволяет за минуту обработать более тысячи возможных вариантов - то есть случаев, когда одно мероприятие или показатель влияет на достижение конкретной национальной цели развития страны. Ранее такой анализ осуществлялся вручную. Связи между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, обнаруженные ИИ, - а их на сегодняшний день выявлено более 8 тысяч - направляются на верификацию в федеральные органы исполнительной власти, которые в свою очередь могут подтвердить взаимосвязь или отклонить ее и направить информацию о ней для более детального анализа. "Правительство на сегодняшний день использует искусственный интеллект, в том числе и для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. В частности, мы используем ИИ в системе управления нацпроектами и госпрограммами. Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача не фиксировать по факту, что где-то что-то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено", – прокомментировал Григоренко, его слова приведены в релизе.
