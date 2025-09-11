Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых легковушек в России осенью составят 120 тысяч штук
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России осенью текущего года составят порядка 120 тысяч штук ежемесячно, возможно улучшение в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили РИА Новости опрошенные автодилеры. Аналитическое агентство "Автостат" в начале сентября опубликовало отчет о продажах новых легковых автомобилей за восемь месяцев текущего года. Так, продажи новых легковушек в России по итогам августа составили 122,2 тысячи штук, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин. "Скорее всего, диапазон продаж будет на уровне 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года. Если Банк России снова порадует снижением ключевой ставки в сентябре, то мы увидим новые уровни продаж – выше, чем в августе", - поделился прогнозом генеральный директор автодилера ГК "Автодом" Андрей Ольховский. На сегодняшний день он ожидает результата в 1,1 миллиона проданных новых легковушек в России по итогам года, на это также положительно повлияет возможное снижение ключевой ставки. "По нашим прогнозам, осенью среднемесячные продажи будут варьироваться в диапазоне 115-130 тысяч автомобилей... Если ставка снизится (по итогам заседания Банка России 12 сентября - ред.), то четвертый квартал будет более активным и по итогам 2025 года будет продано около 1,3 миллиона единиц новых автомобилей", - считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Аналогичный прогноз РИА Новости озвучил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, который ждет от осенних месяцев сделок на уровне 120-130 тысяч новых легковых машин в месяц. "Мы вошли в осенний период со сдержанным оптимизмом. Тренд на увеличение спроса и объема продаж сформировался, и пока мы не видим причин, почему он должен развернуться", - подчеркнул Иванов. Гендиректор дилерской группы компаний "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что в сентябре в России будет реализовано 120-125 тысяч новых легковушек, а год, по его мнению, "закроется на уровне 1,27-1,32 миллиона штук". Терлюкевич отметил, что этой осенью на спрос будут влиять не только ключевая ставка, курс рубля и процент по депозитам, но и доступность автомобилей. "С ростом продаж стоки будут снижаться, программы поддержек и скидки будут отменяться", - пояснил он.
02:47 11.09.2025
 
Продажи новых легковушек в России осенью составят 120 тысяч штук

Продажи новых авто в России осенью могут вырасти до 120 тыс. штук

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России осенью текущего года составят порядка 120 тысяч штук ежемесячно, возможно улучшение в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили РИА Новости опрошенные автодилеры.
Аналитическое агентство "Автостат" в начале сентября опубликовало отчет о продажах новых легковых автомобилей за восемь месяцев текущего года. Так, продажи новых легковушек в России по итогам августа составили 122,2 тысячи штук, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин.
"Скорее всего, диапазон продаж будет на уровне 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года. Если Банк России снова порадует снижением ключевой ставки в сентябре, то мы увидим новые уровни продаж – выше, чем в августе", - поделился прогнозом генеральный директор автодилера ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
На сегодняшний день он ожидает результата в 1,1 миллиона проданных новых легковушек в России по итогам года, на это также положительно повлияет возможное снижение ключевой ставки.
"По нашим прогнозам, осенью среднемесячные продажи будут варьироваться в диапазоне 115-130 тысяч автомобилей... Если ставка снизится (по итогам заседания Банка России 12 сентября - ред.), то четвертый квартал будет более активным и по итогам 2025 года будет продано около 1,3 миллиона единиц новых автомобилей", - считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
Аналогичный прогноз РИА Новости озвучил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, который ждет от осенних месяцев сделок на уровне 120-130 тысяч новых легковых машин в месяц.
"Мы вошли в осенний период со сдержанным оптимизмом. Тренд на увеличение спроса и объема продаж сформировался, и пока мы не видим причин, почему он должен развернуться", - подчеркнул Иванов.
Гендиректор дилерской группы компаний "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что в сентябре в России будет реализовано 120-125 тысяч новых легковушек, а год, по его мнению, "закроется на уровне 1,27-1,32 миллиона штук".
Терлюкевич отметил, что этой осенью на спрос будут влиять не только ключевая ставка, курс рубля и процент по депозитам, но и доступность автомобилей. "С ростом продаж стоки будут снижаться, программы поддержек и скидки будут отменяться", - пояснил он.
 
