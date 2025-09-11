https://1prime.ru/20250911/putin--862121267.html

Путин назвал приоритетную национальную задачу

2025-09-11T12:45+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной национальной задачей улучшение демографической ситуации в России, поддержку рождаемости и продвижение ценностей большой многодетной семьи. Глава государства обратился с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций "Демография 2.0. Перезагрузка". Текст приветствия зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. "В центре повестки нынешнего форума - широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой. Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи - приоритетная общенациональная задача", - зачитал Щеголев слова приветствия президента РФ. Глава государства в приветствии подчеркнул, что в этой работе необходимо в полной мере использовать потенциал государства, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и волонтерского движения.

