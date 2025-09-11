https://1prime.ru/20250911/putin-862107321.html

В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском

В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин пользуется поддержкой народа, а Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил депутат Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи, чьи слова передает L’Espresso."Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин", — сказал он.По его мнению, российский президент обеспечил своей стране резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность.Говоря о Зеленском, Ванначчи подчеркнул, что украинец не является суверенным главой своей страны, поскольку полностью зависит от ресурсов из других государств.Журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом 5 сентября назвал Путина самым эффективным современным лидером.

италия

