https://1prime.ru/20250911/putin-862107321.html
В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском
В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском
Владимир Путин пользуется поддержкой народа, а Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил депутат Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:13+0300
2025-09-11T09:13+0300
2025-09-11T09:13+0300
общество
мировая экономика
италия
владимир зеленский
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_31e6cd420b8ac20f9ac0a6736ad8a852.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин пользуется поддержкой народа, а Владимир Зеленский лишь ее теряет, заявил депутат Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи, чьи слова передает L’Espresso."Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин", — сказал он.По его мнению, российский президент обеспечил своей стране резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность.Говоря о Зеленском, Ванначчи подчеркнул, что украинец не является суверенным главой своей страны, поскольку полностью зависит от ресурсов из других государств.Журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом 5 сентября назвал Путина самым эффективным современным лидером.
https://1prime.ru/20250910/putin-862098875.html
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e802b4dbee5dbf65408b29ef6f9dfcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, италия, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон
Общество , Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон
В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском
Ванначчи: Путин пользуется поддержкой народа, которую теряет Зеленский