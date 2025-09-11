https://1prime.ru/20250911/putin-862127373.html
Путин отметил рост инвестиционной привлекательности регионов
Путин отметил рост инвестиционной привлекательности регионов
2025-09-11T13:56+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой отметил рост инвестиционной привлекательности российских регионов. Чупшева в ходе встречи напомнила об итогах национального инвестиционного рейтинга АСИ, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2025 году Нижегородская область и Татарстан заняли второе место, но их индекс соответствовал прошлогоднему индексу Москвы, лидирующей в рейтинге, сообщила Чупшева. "Все растут", - отметил Путин. Путин провел рабочую встречу с Чупшевой в четверг в Кремле. Глава АСИ рассказала президенту о том, какую работу ведет агентство по улучшению инвестклимата в России.
