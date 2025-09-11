Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост инвестиционной привлекательности регионов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой отметил рост инвестиционной привлекательности... | 11.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
нижегородская область
татарстан
владимир путин
агентство стратегических инициатив
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой отметил рост инвестиционной привлекательности российских регионов. Чупшева в ходе встречи напомнила об итогах национального инвестиционного рейтинга АСИ, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2025 году Нижегородская область и Татарстан заняли второе место, но их индекс соответствовал прошлогоднему индексу Москвы, лидирующей в рейтинге, сообщила Чупшева. "Все растут", - отметил Путин. Путин провел рабочую встречу с Чупшевой в четверг в Кремле. Глава АСИ рассказала президенту о том, какую работу ведет агентство по улучшению инвестклимата в России.
нижегородская область
татарстан
россия, нижегородская область, татарстан, владимир путин, агентство стратегических инициатив
Экономика, РОССИЯ, Нижегородская область, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой отметил рост инвестиционной привлекательности российских регионов.
Чупшева в ходе встречи напомнила об итогах национального инвестиционного рейтинга АСИ, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2025 году Нижегородская область и Татарстан заняли второе место, но их индекс соответствовал прошлогоднему индексу Москвы, лидирующей в рейтинге, сообщила Чупшева.
"Все растут", - отметил Путин.
Путин провел рабочую встречу с Чупшевой в четверг в Кремле. Глава АСИ рассказала президенту о том, какую работу ведет агентство по улучшению инвестклимата в России.
Путин назвал приоритетную национальную задачу
Экономика РОССИЯ Нижегородская область ТАТАРСТАН Владимир Путин Агентство стратегических инициатив
 
 
