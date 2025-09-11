https://1prime.ru/20250911/reaktor-862116300.html

Суд ЕС отменил финансирование Венгрией двух российских ядерных реакторов

энергетика

газ

венгрия

будапешт

аэс "пакш"

пакш-2

ес

БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС". Россия в рамках этого проекта обязалась предоставить кредит в размере 10 миллиардов евро. Венгрия также должна была предоставить дополнительные 2,5 миллиарда евро из своего собственного бюджета."Суд отменяет как решение суда, так и решение комиссии об утверждении. Он считает, в частности, что, вопреки решению суда, комиссия не могла просто проверить, соответствует ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи, но также должна была проверить, соответствует ли прямое распределение строительного рынка двух новых ядерных реакторов правилам союза в области государственных закупок", - сказано в документе.В августе генеральный директор Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

