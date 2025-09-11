https://1prime.ru/20250911/remont-862120013.html

В России вырос спрос на ремонтные услуги

В России вырос спрос на ремонтные услуги - 11.09.2025, ПРАЙМ

В России вырос спрос на ремонтные услуги

Лето 2025 года стало активным сезоном для ремонтов: россияне обновляли квартиры, готовили к осени загородные дома и приводили в порядок коммерческие помещения... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T16:00+0300

2025-09-11T16:00+0300

2025-09-11T16:00+0300

экономика

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83180/38/831803821_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_5477f59b2e9f4c56c03452d22fd8c56c.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Лето 2025 года стало активным сезоном для ремонтов: россияне обновляли квартиры, готовили к осени загородные дома и приводили в порядок коммерческие помещения. После периода осторожности снова начинает расти интерес к масштабным проектам. По данным Авито Услуг, с июня по август спрос на ремонтные работы в России увеличился на 20% по сравнению с весной.Тренд сезона — возвращение к комплексным проектам. Спрос на услуги бригад, которые выполняют ремонт квартир и домов под ключ увеличился на 12% по сравнению с весной. Примерно такую же динамику показал и спрос на услуги дизайн-проектов под ключ – +13%. Спрос на авторский надзор вырос на 15%. Это может говорить о том, что россияне проявляют все больших интерес к делегированию и стремятся получить законченный результат "под ключ".Рост затронул и инженерные работы. Сантехнические услуги стали востребованнее на 30%, особенно монтаж водоснабжения под ключ, который показал почти прирост в 3,8 раз. Электрика также прибавила в популярности: число запросов на услуги "под ключ" увеличилось на 24%.Не отставали отделочные работы. Летом спрос на поклейку обоев вырос на 20%, на нанесение жидких обоев — на 29%, на покраску стен и потолков — на 15 и 29% соответственно. Штукатурные услуги прибавили 22%, спрос на укладку полов вырос на 20%: кварцвинил искали на 23% чаще, ламинат — на 25%, инженерную доску — на 24%. Потолочные работы тоже показали положительную динамику: установка натяжных потолков прибавила 8%, а их замена — 12%. Плиточные работы в целом стали востребованнее на 18%, при этом укладка разных видов плитки и керамогранита прибавила порядка 25%.Серьезный прирост наблюдался и в категории дверей: общий спрос вырос на 27%. Больше всего россияне искали специалистов по установке межкомнатных дверей (+43%) и входных дверей (+29%). Ремонт дверей прибавил 29%, а их утепление — 15%.Отдельного внимания заслуживает сегмент окон и балконов, тесно связанный с энергоэффективностью помещений. Спрос на монтаж и ремонт конструкций вырос на 15%, остекление балконов стало востребованнее на 20%, утепление — на 24%, регулировка окон прибавила 16%, герметизация — 26%. При этом общий интерес к утеплению и изоляции помещений увеличился на 20%. Сильную динамику показали и отопительные системы: спрос на услуги "отопление под ключ" вырос в 2,5 раза, а на установку радиаторов — на 35%. Монтаж теплых полов также стал востребованнее: электрических — на 23%, водяных — на 33%.При этом растет интерес не только к улучшению жилья, но и рабочих пространств: ремонт коммерческих помещений летом искали на 18% чаще, чем весной. Это подтверждает, что компании и предприниматели также инвестируют в улучшение инфраструктуры, готовя офисы и торговые площади к новому сезону.

https://1prime.ru/20250903/indeks--861687590.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив