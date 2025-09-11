https://1prime.ru/20250911/rezervy-862136799.html
ЦБ отметил рост международных резервов России
ЦБ отметил рост международных резервов России - 11.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост международных резервов России
Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на 1,9% и составили 698,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:06+0300
2025-09-11T16:06+0300
2025-09-11T16:06+0300
экономика
финансы
россия
сша
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на 1,9% и составили 698,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября 2025 года составили 698,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,0 млрд долларов США, или на 1,9%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа составляли 685,5 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20250905/rezervy-861857095.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сша, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, МВФ
ЦБ отметил рост международных резервов России
ЦБ: международные резервы России с 29 августа по 5 сентября выросли на 1,9%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на 1,9% и составили 698,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября 2025 года составили 698,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,0 млрд долларов США, или на 1,9%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа составляли 685,5 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Золотые резервы России впервые превысили 250 миллиардов долларов