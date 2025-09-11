https://1prime.ru/20250911/rezervy-862136799.html

ЦБ отметил рост международных резервов России

ЦБ отметил рост международных резервов России - 11.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост международных резервов России

Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на 1,9% и составили 698,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T16:06+0300

2025-09-11T16:06+0300

2025-09-11T16:06+0300

экономика

финансы

россия

сша

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на 1,9% и составили 698,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября 2025 года составили 698,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,0 млрд долларов США, или на 1,9%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа составляли 685,5 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20250905/rezervy-861857095.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сша, мвф