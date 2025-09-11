https://1prime.ru/20250911/rossija-862099982.html

В России изменились правила надзора за автобусными перевозками

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками изменились в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Поправки были внесены в положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Объекты надзора в этом документе отнесены к четырем различным группам с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями. Теперь к группе тяжести "А" наряду с деятельностью по перевозке опасных грузов относится также "деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию". В предыдущей редакции документа такие автобусные перевозки относились к группе тяжести "Б". Согласно правилам, при осуществлении надзора применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). Контролирующий орган относит объекты надзора к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий риск. На определение категории влияют в том числе группы тяжести. В новой редакции документа определена периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в отношении объектов в сфере лицензируемых автобусных пассажирских перевозок в зависимости от категории риска. Для объектов, отнесенных к категории высокого риска, это будет одна контрольная закупка, или один выборочный контроль, или один инспекционный визит, или один рейдовый осмотр, или одна документарная проверка, или одна выездная проверка в два года либо один обязательный профилактический визит в год. В отношении объектов значительного или среднего риска - обязательный профилактический визит с периодичностью, определяемой правительством в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле. Указано также, что в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного, среднего или низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

2025

