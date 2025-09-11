https://1prime.ru/20250911/rossija-862100625.html
В России увеличился срок морской доставки грузов из Турции в Россию
В России увеличился срок морской доставки грузов из Турции в Россию - 11.09.2025, ПРАЙМ
В России увеличился срок морской доставки грузов из Турции в Россию
11.09.2025
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Средний срок морской доставки грузов из Турции в Россию в сентябре увеличился в 1,5-1,6 раза по отношению к июню текущего года, говорится в обзоре ПЭК и VC Forwarding, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В сентябре средний срок морской доставки из Турции в Россию увеличился в 1,5-1,6 раза по сравнению с июнем. Например, перевозка на пароме при благоприятных погодных условиях из Стамбула в Новороссийск занимает 14-18 против 9-12 дней двумя месяцами ранее", — отмечается в исследовании.
В то же время средние ставки на морские перевозки из портов Стамбула в Новороссийск и Туапсе в августе выросли на 10-12% по отношению к сентябрю 2024 года. Повышение связано с ростом стоимости топлива, расходов на бункеровку и увеличением платы за проход через проливы Босфор и Дарданеллы, добавили аналитики.
Вместе с тем в июне-августе текущего года спрос на перевозку грузов малыми партиями из Турции в Россию увеличился на 20% год к году. Категориями-лидерами в таких отправках стали текстиль, бытовая химия и оборудование, поясняется в исследовании.
