Россия в январе-августе приобрела у Бразилии рекордный объем лимонов
экономика
бизнес
россия
бразилия
нидерланды
великобритания
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года приобрела у Бразилии рекордный объем лимонов и лаймов - 3,6 тысячи тонн, став третьим основным их покупателем, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, российские компании за восемь месяцев текущего года приобрели 3,6 тысячи тонн бразильских лимонов и лаймов, что в четыре раза больше уровня годом ранее и является максимальным значением за все время двусторонней торговли. Стоимость импорта за этот период увеличилась в 3,5 раза и достигла 4,7 миллиона долларов. В результате Россия стала третьим основным рынком для бразильских лимонов и лаймов. Больше закупали только Нидерланды (110,8 миллиона долларов) и Великобритания (17,9 миллиона). В пятерку также вошли Аргентина (2,2 миллиона) и Канада (1,35 миллиона).
04:15 11.09.2025 (обновлено: 04:23 11.09.2025)
 
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года приобрела у Бразилии рекордный объем лимонов и лаймов - 3,6 тысячи тонн, став третьим основным их покупателем, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, российские компании за восемь месяцев текущего года приобрели 3,6 тысячи тонн бразильских лимонов и лаймов, что в четыре раза больше уровня годом ранее и является максимальным значением за все время двусторонней торговли.
Стоимость импорта за этот период увеличилась в 3,5 раза и достигла 4,7 миллиона долларов.
В результате Россия стала третьим основным рынком для бразильских лимонов и лаймов. Больше закупали только Нидерланды (110,8 миллиона долларов) и Великобритания (17,9 миллиона). В пятерку также вошли Аргентина (2,2 миллиона) и Канада (1,35 миллиона).
 
