Россия в январе-августе приобрела у Бразилии рекордный объем лимонов

Россия в январе-августе приобрела у Бразилии рекордный объем лимонов

2025-09-11

2025-09-11T04:15+0300

2025-09-11T04:23+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года приобрела у Бразилии рекордный объем лимонов и лаймов - 3,6 тысячи тонн, став третьим основным их покупателем, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, российские компании за восемь месяцев текущего года приобрели 3,6 тысячи тонн бразильских лимонов и лаймов, что в четыре раза больше уровня годом ранее и является максимальным значением за все время двусторонней торговли. Стоимость импорта за этот период увеличилась в 3,5 раза и достигла 4,7 миллиона долларов. В результате Россия стала третьим основным рынком для бразильских лимонов и лаймов. Больше закупали только Нидерланды (110,8 миллиона долларов) и Великобритания (17,9 миллиона). В пятерку также вошли Аргентина (2,2 миллиона) и Канада (1,35 миллиона).

2025

