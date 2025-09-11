https://1prime.ru/20250911/rossija-862101702.html
2025-09-11T05:15+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Последний раз больше было в ноябре 2017 года - тогда импорт достиг 105,9 миллиона долларов.
Скачок произошел из-за роста поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее. Еще немного подрос импорт субпродуктов из этого мяса - на 28%, до 4,3 миллиона долларов.
В то же время импорт мяса птицы сократился почти в четыре раза, достигнув 2,5 миллиона долларов.
Лидером по импорту мяса из Бразилии в августе был Китай, который приобрел его на 909,6 миллиона долларов. Мексика ввезла его на 204 миллиона долларов, а Филиппины - на 149,4 миллиона. В пятерку также вошли Чили (103 миллиона долларов) и Япония (93,8 миллиона). Россия была восьмой.
