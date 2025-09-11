Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза - 11.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза
2025-09-11T05:15+0300
2025-09-11T05:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
бразилия
китай
мексика
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Последний раз больше было в ноябре 2017 года - тогда импорт достиг 105,9 миллиона долларов. Скачок произошел из-за роста поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее. Еще немного подрос импорт субпродуктов из этого мяса - на 28%, до 4,3 миллиона долларов. В то же время импорт мяса птицы сократился почти в четыре раза, достигнув 2,5 миллиона долларов. Лидером по импорту мяса из Бразилии в августе был Китай, который приобрел его на 909,6 миллиона долларов. Мексика ввезла его на 204 миллиона долларов, а Филиппины - на 149,4 миллиона. В пятерку также вошли Чили (103 миллиона долларов) и Япония (93,8 миллиона). Россия была восьмой.
бразилия
китай
мексика
мировая экономика, россия, бразилия, китай, мексика
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, МЕКСИКА
05:15 11.09.2025
 
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Последний раз больше было в ноябре 2017 года - тогда импорт достиг 105,9 миллиона долларов.
Скачок произошел из-за роста поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее. Еще немного подрос импорт субпродуктов из этого мяса - на 28%, до 4,3 миллиона долларов.
В то же время импорт мяса птицы сократился почти в четыре раза, достигнув 2,5 миллиона долларов.
Лидером по импорту мяса из Бразилии в августе был Китай, который приобрел его на 909,6 миллиона долларов. Мексика ввезла его на 204 миллиона долларов, а Филиппины - на 149,4 миллиона. В пятерку также вошли Чили (103 миллиона долларов) и Япония (93,8 миллиона). Россия была восьмой.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯКИТАЙМЕКСИКА
 
 
