Россияне почти вдвое увеличили летние сезонные траты

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Большинство россиян почти вдвое увеличили летние сезонные траты, причем значительная часть их бюджета уходила на летние развлечения, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".
"57% опрошенных признались, что летом тратили в среднем в полтора-два раза больше денег, чем в другие сезоны. Исключением является предновогодний период, когда традиционно расходы значительно возрастают", - подсчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
Так, 26% анкетируемых признались, что значительная часть их личного бюджета уходила на летние развлечения – прогулку на катерах, аренду сапбордов, самокаты и домики для отдыха.
"Еще 23% тратили в полтора раза больше средств летом, чем в другие сезоны, из-за обустройства дачи - по словам этой группы респондентов, этим летом наиболее дорогими покупками для дачи оказалась садовая мебель, экзотические растения и лакокрасочные изделия", - говорится в исследовании.
При этом аналитики выяснили, что значительно возросли траты и у тех, кто любит путешествовать - так, 19% опрошенных отметили, что летом по личному бюджету била покупка специализированного оборудования для путешествий - палаток, спецодежды, спальных мешков и иного походного оборудования.
Примечательно, что прошлым летом, несмотря на те же предпочтения, опрошенные всех групп тратили почти в два раза меньше денег, добавили эксперты.
Более того, выяснилось, что 46% россиян не предпринимали специальных шагов для накопления и сезонные траты вписались в их финансовую стратегию. "Еще 23% заявили, что заранее откладывали деньги на предполагаемые покупки, а 17% опрошенных и вовсе признались, что летом обычно обращались к заемным средствам", - сказано в исследовании.
При этом 14% опрошенных отметили, что не копили деньги заранее, однако прибегали к разным финансовым стратегиям, если летом случались спонтанные покупки, заключили аналитики.
