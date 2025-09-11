https://1prime.ru/20250911/rossijane-862102675.html
Россияне потратили 949 миллионов рублей на одежду и обувь из-за рубежа
Россияне потратили 949 миллионов рублей на одежду и обувь из-за рубежа
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне потратили 949 миллионов рублей на покупку одежды и обуви из-за рубежа в первом полугодии 2025 года - траты выросли почти на 10% в этот период, посчитали аналитики CDEK.Shopping на основе данных сервиса, исследование есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики сервиса CDEK.Shopping изучили, как изменились предпочтения россиян в зарубежном fashion-шопинге в первом полугодии 2025 года. Общие траты на одежду и обувь из-за рубежа выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 949 млн рублей. Количество заказов увеличилось на 11,7%, что подтверждает устойчивый интерес к покупкам за границей", - сказано в исследовании.
При этом средний чек снизился незначительно, до 14 962 рублей.
Так, по числу заказов лидируют кроссовки - на них приходится 41,9% всех покупок. Больше всего россиян интересуют лимитированные коллекции Nike, Adidas и New Balance. На втором месте - сумки, которые заняли долю в 6,4%. Третье место заняли футболки и поло с долей в 5,6%.
Среди брендов в пятерке лидеров - Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo и Zara.
"В целом зарубежный fashion-шопинг продолжает расти, но его структура заметно меняется. Если еще недавно ключевой интерес был сосредоточен на одежде и обуви масс-маркета, то сегодня внимание покупателей все чаще переключается на премиальные аксессуары и украшения. Спортивные бренды Nike, Adidas и New Balance по-прежнему остаются фундаментом спроса, а более доступные категории, вроде парфюмерии, обеспечивают массовый поток заказов", - отметили аналитики.
