Россияне потратили 949 миллионов рублей на одежду и обувь из-за рубежа

Россияне потратили 949 миллионов рублей на одежду и обувь из-за рубежа

2025-09-11T07:07+0300

бизнес

россия

экономика

nike

adidas

uniqlo

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне потратили 949 миллионов рублей на покупку одежды и обуви из-за рубежа в первом полугодии 2025 года - траты выросли почти на 10% в этот период, посчитали аналитики CDEK.Shopping на основе данных сервиса, исследование есть в распоряжении РИА Новости. "Аналитики сервиса CDEK.Shopping изучили, как изменились предпочтения россиян в зарубежном fashion-шопинге в первом полугодии 2025 года. Общие траты на одежду и обувь из-за рубежа выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 949 млн рублей. Количество заказов увеличилось на 11,7%, что подтверждает устойчивый интерес к покупкам за границей", - сказано в исследовании. При этом средний чек снизился незначительно, до 14 962 рублей. Так, по числу заказов лидируют кроссовки - на них приходится 41,9% всех покупок. Больше всего россиян интересуют лимитированные коллекции Nike, Adidas и New Balance. На втором месте - сумки, которые заняли долю в 6,4%. Третье место заняли футболки и поло с долей в 5,6%. Среди брендов в пятерке лидеров - Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo и Zara. "В целом зарубежный fashion-шопинг продолжает расти, но его структура заметно меняется. Если еще недавно ключевой интерес был сосредоточен на одежде и обуви масс-маркета, то сегодня внимание покупателей все чаще переключается на премиальные аксессуары и украшения. Спортивные бренды Nike, Adidas и New Balance по-прежнему остаются фундаментом спроса, а более доступные категории, вроде парфюмерии, обеспечивают массовый поток заказов", - отметили аналитики.

2025

