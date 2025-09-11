Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне летом 2025 года купили в 1,4 раза больше экшн-камер, чем годом ранее - чаще всего они выбирали водонепроницаемые модели с широкоугольным объективом и разрешением 4K, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета". "Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на экшн-камеры - их покупки на маркетплейсе в июне-августе 2025 года выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего покупатели выбирали водонепроницаемые модели с широкоугольным объективом и разрешением 4K", - сказали в компании. Также часто в заказах встречались панорамные камеры с возможностью съемки на 360 градусов. Самыми популярными брендами стали DJI, Insta360 и GoPro. Аналитики маркетплейса связывают такой рост спроса с тем, что россияне стали чаще путешествовать и снимать видео для соцсетей. "По данным "Яндекс Путешествий", этим летом бронирований отелей стало в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Все чаще туристы берут камеры с собой, чтобы запечатлеть яркие моменты и сохранить атмосферу поездки", - добавили в компании.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне летом 2025 года купили в 1,4 раза больше экшн-камер, чем годом ранее - чаще всего они выбирали водонепроницаемые модели с широкоугольным объективом и разрешением 4K, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета".
"Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на экшн-камеры - их покупки на маркетплейсе в июне-августе 2025 года выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего покупатели выбирали водонепроницаемые модели с широкоугольным объективом и разрешением 4K", - сказали в компании.
Также часто в заказах встречались панорамные камеры с возможностью съемки на 360 градусов. Самыми популярными брендами стали DJI, Insta360 и GoPro.
Аналитики маркетплейса связывают такой рост спроса с тем, что россияне стали чаще путешествовать и снимать видео для соцсетей.
"По данным "Яндекс Путешествий", этим летом бронирований отелей стало в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Все чаще туристы берут камеры с собой, чтобы запечатлеть яркие моменты и сохранить атмосферу поездки", - добавили в компании.
 
