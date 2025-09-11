Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер обсудил поставку трубной продукции с председателем набсовета ОМК - 11.09.2025
Миллер обсудил поставку трубной продукции с председателем набсовета ОМК
Миллер обсудил поставку трубной продукции с председателем набсовета ОМК - 11.09.2025, ПРАЙМ
Миллер обсудил поставку трубной продукции с председателем набсовета ОМК
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых обсудили... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:16+0300
2025-09-11T17:16+0300
промышленность
рф
алексей миллер
омк
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82080/30/820803009_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_57b7661b0a236f9ebd144c180314d5b8.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых обсудили поставку высокотехнологичной трубной продукции ОМК для крупных инвестиционных проектов газовой компании, сообщила газовая корпорация. "Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о производстве и поставке высокотехнологичной трубной продукции ОМК для реализации крупных инвестиционных проектов "Газпрома", – говорится в сообщении в Telegram-канале газовой компании. ОМК – одна из крупнейших промышленных компаний России. В её составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах составляет около 15%.
рф
промышленность, рф, алексей миллер, омк, газпром
Промышленность, РФ, Алексей Миллер, ОМК, Газпром
17:16 11.09.2025
 
Миллер обсудил поставку трубной продукции с председателем набсовета ОМК

Миллер и Седых обсудили поставки высокотехнологичной трубной продукции для "Газпрома"

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых обсудили поставку высокотехнологичной трубной продукции ОМК для крупных инвестиционных проектов газовой компании, сообщила газовая корпорация.
"Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о производстве и поставке высокотехнологичной трубной продукции ОМК для реализации крупных инвестиционных проектов "Газпрома", – говорится в сообщении в Telegram-канале газовой компании.
ОМК – одна из крупнейших промышленных компаний России. В её составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ
"Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах составляет около 15%.
ПромышленностьРФАлексей МиллерОМКГазпром
 
 
