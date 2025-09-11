https://1prime.ru/20250911/rossiya-862142304.html

Миллер обсудил поставку трубной продукции с председателем набсовета ОМК

2025-09-11T17:16+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых обсудили поставку высокотехнологичной трубной продукции ОМК для крупных инвестиционных проектов газовой компании, сообщила газовая корпорация. "Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о производстве и поставке высокотехнологичной трубной продукции ОМК для реализации крупных инвестиционных проектов "Газпрома", – говорится в сообщении в Telegram-канале газовой компании. ОМК – одна из крупнейших промышленных компаний России. В её составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах составляет около 15%.

промышленность, рф, алексей миллер, омк, газпром