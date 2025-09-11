Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС предупредила о случаях мошенничества с декларированием МПО - 11.09.2025
ФТС предупредила о случаях мошенничества с декларированием МПО
ФТС предупредила о случаях мошенничества с декларированием МПО - 11.09.2025, ПРАЙМ
ФТС предупредила о случаях мошенничества с декларированием МПО
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:54+0300
2025-09-11T17:54+0300
россия
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей, сообщает ведомство. "Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки. Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, отмечается в сообщении.
россия, фтс россии
РОССИЯ, ФТС России
17:54 11.09.2025
 
ФТС предупредила о случаях мошенничества с декларированием МПО

ФНС предупредила о мошенничестве с декларацией международных почтовых отправлений

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
ФТС России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей, сообщает ведомство.
"Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки.
Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, отмечается в сообщении.
