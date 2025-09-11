Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян рассказала о состоянии после операции - 11.09.2025
Симоньян рассказала о состоянии после операции
2025-09-11T18:30+0300
2025-09-11T18:30+0300
общество
здоровье
чечня
маргарита симоньян
рамзан кадыров
захар прилепин
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861931467_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a86592400a9153a0ba613dada49b1840.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение. Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. "Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", - написала она в Telegram-канале. Ранее здоровья Симоньян пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров, написавший в своем Telegram-канале слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.
чечня
18:30 11.09.2025
 
Симоньян рассказала о состоянии после операции

© РИА Новости . RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости . RT
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.
Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", - написала она в Telegram-канале.
Ранее здоровья Симоньян пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров, написавший в своем Telegram-канале слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня
