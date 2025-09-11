"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу

https://1prime.ru/20250911/rossiya-862150907.html
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября Аэрофлот планирует восстановить международную программу полётов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил перевозчик.
