https://1prime.ru/20250911/rossiya-862150907.html

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу - 11.09.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу

"Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T18:36+0300

2025-09-11T18:36+0300

2025-09-11T18:36+0300

бизнес

россия

краснодар

рф

москва

аэрофлот

росавиация

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября Аэрофлот планирует восстановить международную программу полётов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил перевозчик.

https://1prime.ru/20250911/rst-862150046.html

краснодар

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодар, рф, москва, аэрофлот, росавиация, в мире