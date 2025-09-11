Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу - 11.09.2025
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу
"Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T18:36+0300
2025-09-11T18:36+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября Аэрофлот планирует восстановить международную программу полётов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы из Краснодара за границу в ближайшие дни

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в ближайшие дни планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщила компания.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября Аэрофлот планирует восстановить международную программу полётов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил перевозчик.
Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ
