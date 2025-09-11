https://1prime.ru/20250911/rossiya-862151163.html

Правительство подготовит предложения по модернизации маткапитала

россия

рф

татьяна голикова

владимир путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Есть поручение президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

рф

