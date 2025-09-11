Правительство подготовит предложения по модернизации маткапитала

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия, рф, татьяна голикова, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова, Владимир Путин
18:43 11.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовит предложения о модернизации материнского капитала к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть поручение президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
