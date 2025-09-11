Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток московских аэропортов снизился почти на 6 процентов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862153319.html
Пассажиропоток московских аэропортов снизился почти на 6 процентов
Пассажиропоток московских аэропортов снизился почти на 6 процентов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток московских аэропортов снизился почти на 6 процентов
Общий пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - в годовом выражении снизился в июле почти на 6% - до 7,29 миллиона... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T19:37+0300
2025-09-11T19:37+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153818_0:210:3067:1935_1920x0_80_0_0_a3a281fae4fd2089db04c921dc4c3177.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - в годовом выражении снизился в июле почти на 6% - до 7,29 миллиона человек, следует из данных Росавиации. Пассажиропоток "Шереметьево" в июле 2025 снизился в годовом выражении на 4,2% - до 4,34 миллиона человек. Перевозки пассажиров через "Внуково" в июле уменьшились на 3,6% - до 1,59 миллиона человек. Пассажиропоток "Домодедово" в июле упал по сравнению с июлем прошлого года на 15,1% - до 1,36 миллионов человек.
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862152862.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153818_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_992f515919f65d501086de585e88069d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
19:37 11.09.2025
 
Пассажиропоток московских аэропортов снизился почти на 6 процентов

Росавиация: пассажиропоток московских аэропортов в июле упал почти на 6%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры в зале ожидания в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - в годовом выражении снизился в июле почти на 6% - до 7,29 миллиона человек, следует из данных Росавиации.
Пассажиропоток "Шереметьево" в июле 2025 снизился в годовом выражении на 4,2% - до 4,34 миллиона человек.
Перевозки пассажиров через "Внуково" в июле уменьшились на 3,6% - до 1,59 миллиона человек.
Пассажиропоток "Домодедово" в июле упал по сравнению с июлем прошлого года на 15,1% - до 1,36 миллионов человек.
Самолет Boeing 737-400 в аэропорт Краснодара - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
АТОР: открытие аэропорта в Краснодаре повлияет на турпоток в Крым
19:30
 
БизнесРОССИЯаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала