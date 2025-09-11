https://1prime.ru/20250911/rossiya-862153319.html

Пассажиропоток московских аэропортов снизился почти на 6 процентов

2025-09-11T19:37+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток московских аэропортов - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" - в годовом выражении снизился в июле почти на 6% - до 7,29 миллиона человек, следует из данных Росавиации. Пассажиропоток "Шереметьево" в июле 2025 снизился в годовом выражении на 4,2% - до 4,34 миллиона человек. Перевозки пассажиров через "Внуково" в июле уменьшились на 3,6% - до 1,59 миллиона человек. Пассажиропоток "Домодедово" в июле упал по сравнению с июлем прошлого года на 15,1% - до 1,36 миллионов человек.

