Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862153668.html
Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека
Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека - 11.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека
Искусственный интеллект (ИИ) не в состоянии заменить полностью человека во многих сферах, например, в педагогике, психологи, при принятии важных решений и в... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:04+0300
2025-09-11T20:04+0300
технологии
общество
москва
it-технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не в состоянии заменить полностью человека во многих сферах, например, в педагогике, психологи, при принятии важных решений и в premium-сегменте бизнеса, новые технологии лишь освобождают людей от рутинных действий, высвобождая время для выполнения более важных задач, заявила РИА Новости директор по маркетингу и клиентскому опыту "СберМаркетинга" Анна Тупикина. "Я бы не сказала, что ИИ полностью заменяет человека в какой-то сфере, скорее новые технологии помогают ему, освобождают от рутинных действий, предоставляя время для выполнения других, более важных, задач",- сказала она. В качестве примера Тупикина привела их AI-агента, который значительно упрощает работу дизайнеров и ускоряет процесс оформления документов. ИИ, считает она, точно не сможет полностью заменить человека в сферах, где человек взаимодействует с человеком и где нужно принимать важные решения. "Допустим, в педагогике и психологии, хотя чаты-GPT и используются повсеместно, но, я считаю, что их подсказки имеют краткосрочный эффект для человека, а не пролонгированный. Кроме того, ИИ не сможет заменить специалиста в premium-сегменте, где для клиентов важен эксклюзив как в продукте, так и в общении с компанией",- добавила она. Преимущество человека в том, подчеркнула Тупикина, что он может творить, создавать что-то новое, чего ранее не было, а также обладает такими качествами, как ответственность и чувство морали. "То есть человек, в отличие от ИИ, не сухо опирается на какие-то факторы и нормативы, а проявляет свои уникальные качества. И именно это делает результат труда человека более ценным в будущем, когда, например, процессы написания книг и картин будут автоматизированными. Кроме того, повышается спрос на умение взаимодействовать с ИИ, то есть если сотрудник будет обладать навыками работы с нейросетями, то это, во многом повысит его спрос на рынке труда", - заключила она.
https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862119741.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , москва, it-технологии
Технологии, Общество , МОСКВА, IT-технологии
20:04 11.09.2025
 
Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека

Маркетолог Тупикина: ИИ не сможет полностью заменить человека в педагогике

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Unsplash/Steve Johnson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не в состоянии заменить полностью человека во многих сферах, например, в педагогике, психологи, при принятии важных решений и в premium-сегменте бизнеса, новые технологии лишь освобождают людей от рутинных действий, высвобождая время для выполнения более важных задач, заявила РИА Новости директор по маркетингу и клиентскому опыту "СберМаркетинга" Анна Тупикина.
"Я бы не сказала, что ИИ полностью заменяет человека в какой-то сфере, скорее новые технологии помогают ему, освобождают от рутинных действий, предоставляя время для выполнения других, более важных, задач",- сказала она.
В качестве примера Тупикина привела их AI-агента, который значительно упрощает работу дизайнеров и ускоряет процесс оформления документов.
ИИ, считает она, точно не сможет полностью заменить человека в сферах, где человек взаимодействует с человеком и где нужно принимать важные решения.
"Допустим, в педагогике и психологии, хотя чаты-GPT и используются повсеместно, но, я считаю, что их подсказки имеют краткосрочный эффект для человека, а не пролонгированный. Кроме того, ИИ не сможет заменить специалиста в premium-сегменте, где для клиентов важен эксклюзив как в продукте, так и в общении с компанией",- добавила она.
Преимущество человека в том, подчеркнула Тупикина, что он может творить, создавать что-то новое, чего ранее не было, а также обладает такими качествами, как ответственность и чувство морали.
"То есть человек, в отличие от ИИ, не сухо опирается на какие-то факторы и нормативы, а проявляет свои уникальные качества. И именно это делает результат труда человека более ценным в будущем, когда, например, процессы написания книг и картин будут автоматизированными. Кроме того, повышается спрос на умение взаимодействовать с ИИ, то есть если сотрудник будет обладать навыками работы с нейросетями, то это, во многом повысит его спрос на рынке труда", - заключила она.
Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Памфилова заявила о нарастании применения ИИ для создания дипфейков
12:05
 
ТехнологииОбществоМОСКВАIT-технологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала