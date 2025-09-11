https://1prime.ru/20250911/rossiya-862155903.html
В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за продажу алкоголя возле школ
2025-09-11T20:49+0300
общество
бизнес
россия
амурская область
госдума
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказано к пояснительной записке к проекту. В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
