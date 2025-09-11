https://1prime.ru/20250911/rossiya-862159119.html

В России снизилось производство стали

бизнес

промышленность

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Производство стали в России в январе-августе снизилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,6 миллиона тонн, а в августе сократилось на 4,5% - до 5,5 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". При этом с января по август выпуск проката уменьшился на 5,4%, до 40 миллионов тонн, а в августе его производство составило 4,9 миллиона тонн, что на 2,3% ниже аналогичного периода 2024 года. Выпуск чугуна за восемь месяцев сократился на 1,7% в годовом выражении, до 33,8 миллиона тонн, однако в августе снизился на 6,8%, до четырех миллиона тонн. Производство стальных труб в январе-августе уменьшилось на 13,5%, до 7,3 миллиона тонн, а за август составило 0,9 миллион тонн, что на 18,3% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды за январь-август выросла на 2,5% и достигла 72,2 миллиона тонн, в августе также увеличилась на 0,5%, до девяти миллионов тонн. Выпуск кокса валового сухого за восемь месяце упал на 6,4%, до 15,1 миллиона тонн, а за август - на 13,6%, до 1,8 миллионов тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты компании ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, а также экономические и трудовые показатели.

