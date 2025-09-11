https://1prime.ru/20250911/rostekh-862103640.html

"Ростех" начал поставки систем подавления дронов "Двина-100М"

2025-09-11T08:17+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Ростех" начал поставки систем подавления беспилотников "Двина-100М" для защиты производственных предприятий, аэропортов и железнодорожных станций в России, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" начал поставку систем подавления беспилотников "Двина-100М". Устройство создано с учетом новых угроз, связанных с эволюцией БПЛА, и предназначено для защиты крупных производственных предприятий и объектов критической инфраструктуры, например аэропортов или железнодорожных станций", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая система способна противостоять рою дронов и создает купол безопасности в несколько сотен метров над охраняемым объектом. "Двина-100М" противостоит беспилотникам за счёт радиоэлектронного подавления их каналов управления и передачи данных. Устройство работает в широком диапазоне частот, имеет ряд фиксированных диапазонов постановки помех и может быстро между ними перестраиваться. В том числе "Двина-100М" может подавлять беспилотники, использующие псевдослучайную перестройку рабочей частоты. Информацию о характеристиках сигналов беспилотников устройство получает с помощью специализированных средств радиомониторинга. На основе этих данных оно формирует в ответ помехи на этой частоте и с такими же принципами передачи информации. "Такая совместная работа лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные, независимо от протокола и частоты, на которой дрон работает. Это делает систему универсальной против одиночных и многочисленных целей, а также сложных устройств с комбинированным каналом управления", - уточнили в госкорпорации.

