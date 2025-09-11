Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" начал поставки систем подавления дронов "Двина-100М" - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/rostekh-862103640.html
"Ростех" начал поставки систем подавления дронов "Двина-100М"
"Ростех" начал поставки систем подавления дронов "Двина-100М" - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Ростех" начал поставки систем подавления дронов "Двина-100М"
"Ростех" начал поставки систем подавления беспилотников "Двина-100М" для защиты производственных предприятий, аэропортов и железнодорожных станций в России,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:17+0300
2025-09-11T08:17+0300
бизнес
технологии
россия
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Ростех" начал поставки систем подавления беспилотников "Двина-100М" для защиты производственных предприятий, аэропортов и железнодорожных станций в России, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" начал поставку систем подавления беспилотников "Двина-100М". Устройство создано с учетом новых угроз, связанных с эволюцией БПЛА, и предназначено для защиты крупных производственных предприятий и объектов критической инфраструктуры, например аэропортов или железнодорожных станций", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая система способна противостоять рою дронов и создает купол безопасности в несколько сотен метров над охраняемым объектом. "Двина-100М" противостоит беспилотникам за счёт радиоэлектронного подавления их каналов управления и передачи данных. Устройство работает в широком диапазоне частот, имеет ряд фиксированных диапазонов постановки помех и может быстро между ними перестраиваться. В том числе "Двина-100М" может подавлять беспилотники, использующие псевдослучайную перестройку рабочей частоты. Информацию о характеристиках сигналов беспилотников устройство получает с помощью специализированных средств радиомониторинга. На основе этих данных оно формирует в ответ помехи на этой частоте и с такими же принципами передачи информации. "Такая совместная работа лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные, независимо от протокола и частоты, на которой дрон работает. Это делает систему универсальной против одиночных и многочисленных целей, а также сложных устройств с комбинированным каналом управления", - уточнили в госкорпорации.
https://1prime.ru/20250902/sud-861646607.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, ростех
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Ростех
08:17 11.09.2025
 
"Ростех" начал поставки систем подавления дронов "Двина-100М"

"Ростех" начал поставки системы "Двина-100М" для защиты аэропортов от БПЛА

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Ростех" начал поставки систем подавления беспилотников "Двина-100М" для защиты производственных предприятий, аэропортов и железнодорожных станций в России, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" начал поставку систем подавления беспилотников "Двина-100М". Устройство создано с учетом новых угроз, связанных с эволюцией БПЛА, и предназначено для защиты крупных производственных предприятий и объектов критической инфраструктуры, например аэропортов или железнодорожных станций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая система способна противостоять рою дронов и создает купол безопасности в несколько сотен метров над охраняемым объектом.
"Двина-100М" противостоит беспилотникам за счёт радиоэлектронного подавления их каналов управления и передачи данных. Устройство работает в широком диапазоне частот, имеет ряд фиксированных диапазонов постановки помех и может быстро между ними перестраиваться. В том числе "Двина-100М" может подавлять беспилотники, использующие псевдослучайную перестройку рабочей частоты.
Информацию о характеристиках сигналов беспилотников устройство получает с помощью специализированных средств радиомониторинга. На основе этих данных оно формирует в ответ помехи на этой частоте и с такими же принципами передачи информации.
"Такая совместная работа лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные, независимо от протокола и частоты, на которой дрон работает. Это делает систему универсальной против одиночных и многочисленных целей, а также сложных устройств с комбинированным каналом управления", - уточнили в госкорпорации.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Суд отклонил иск подконтрольной "Ростеху" компании к "дочке" IBM
2 сентября, 14:05
 
БизнесТехнологииРОССИЯРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала