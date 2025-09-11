Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
россия
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск."Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.Как сообщалось накануне, в своей новой книге Родченков выступил с утверждением, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет якобы покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.
2025
общество , россия
Общество , РОССИЯ
09:06 11.09.2025 (обновлено: 09:18 11.09.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнформатор WADA, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков
Информатор WADA, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.
Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск.
"Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Как сообщалось накануне, в своей новой книге Родченков выступил с утверждением, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет якобы покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.
В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.
ОбществоРОССИЯ
 
 
