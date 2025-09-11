https://1prime.ru/20250911/rozysk-862106263.html

Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск

Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск."Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.Как сообщалось накануне, в своей новой книге Родченков выступил с утверждением, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет якобы покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.

