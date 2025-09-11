https://1prime.ru/20250911/rozysk-862106263.html
Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск
Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск - 11.09.2025, ПРАЙМ
Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:06+0300
2025-09-11T09:06+0300
2025-09-11T09:18+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106110_0:279:2896:1908_1920x0_80_0_0_1666cdf051d6cdbf9664852761bf84e7.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск."Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.Как сообщалось накануне, в своей новой книге Родченков выступил с утверждением, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет якобы покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.
https://1prime.ru/20240604/wada-848794344.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106110_120:0:2808:2016_1920x0_80_0_0_97ce70618f03c45f60f2683411433a1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Экс-главу московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск
Экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченков переобъявили в розыск
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.
Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он был объявлен в международный розыск.
"Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Как сообщалось накануне, в своей новой книге Родченков выступил с утверждением, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет якобы покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.
В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.
США имеют самую большую задолженность перед WADA, заявили в агентстве