Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ - 11.09.2025
Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ
Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ - 11.09.2025, ПРАЙМ
Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ
Открытие аэропорта Краснодара разгрузит аэропорт Сочи, а увеличение перевозки приведет к стабилизации цен на авиабилеты на этом направлении, сообщил РИА Новости | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T18:18+0300
2025-09-11T18:23+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Открытие аэропорта Краснодара разгрузит аэропорт Сочи, а увеличение перевозки приведет к стабилизации цен на авиабилеты на этом направлении, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. Горин напомнил, что Краснодарский край - очень популярное направление, в год его посещают свыше 18 миллионов туристов. "Открытие аэропорта Краснодара разгрузит нагрузку на аэропорт Сочи, это первое. Надеемся, что увеличение перевозки приведет к стабилизации цен, так как цены очень высокие были в этом летнем сезоне, это второе. Кроме того, сезонность Краснодарского края условная, потому что это еще и оздоровительный отдых, и экскурсионные путешествия, и различные программы гастрономического, винного туризма. Поэтому Краснодар будет востребован как аэропорт круглогодично", - сказал Горин. Он также отметил, что Краснодарский край является крупнейшим регионом страны и для его жителей появляются новые возможности на прямых рейсах путешествовать как в России, так и за границу. "Кроме того, это очень важный аспект для жителей Краснодарского края с точки зрения экономии времени - потому что сейчас они вынуждены совершать поездки через соседние аэропорты, либо железнодорожным транспортом", - добавил Горин. По его словам, безусловно, стоит ожидать увеличения турпотока в регион, но оценить его удастся лишь позднее. Динамика будет, во-первых, зависеть от числа рейсов, которые смогут авиакомпании поставить, во-вторых, от цен на размещение. "Естественно, это (открытие аэропорта Краснодара - ред.) приведет к увеличению количества путешественников, однозначно. Но надо еще помнить про цены на гостиницы и инфраструктуру. Чтобы был рост дальнейший, цены должны быть не только на перелеты доступны, но и на отели. Но, в любом случае, это однозначно приведет к увеличению (турпотока - ред.), результат мы, наверное, увидим уже ближе к 4-му кварталу этого года. И то, что это произошло сейчас - это очень хорошо, потому что это высокий сезон ", - заключил эксперт.
18:18 11.09.2025 (обновлено: 18:23 11.09.2025)
 
Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ

РСТ: открытие аэропорта Краснодара приведет к стабилизации цен на авиабилеты

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Открытие аэропорта Краснодара разгрузит аэропорт Сочи, а увеличение перевозки приведет к стабилизации цен на авиабилеты на этом направлении, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Горин напомнил, что Краснодарский край - очень популярное направление, в год его посещают свыше 18 миллионов туристов.
"Открытие аэропорта Краснодара разгрузит нагрузку на аэропорт Сочи, это первое. Надеемся, что увеличение перевозки приведет к стабилизации цен, так как цены очень высокие были в этом летнем сезоне, это второе. Кроме того, сезонность Краснодарского края условная, потому что это еще и оздоровительный отдых, и экскурсионные путешествия, и различные программы гастрономического, винного туризма. Поэтому Краснодар будет востребован как аэропорт круглогодично", - сказал Горин.
Он также отметил, что Краснодарский край является крупнейшим регионом страны и для его жителей появляются новые возможности на прямых рейсах путешествовать как в России, так и за границу.
"Кроме того, это очень важный аспект для жителей Краснодарского края с точки зрения экономии времени - потому что сейчас они вынуждены совершать поездки через соседние аэропорты, либо железнодорожным транспортом", - добавил Горин.
По его словам, безусловно, стоит ожидать увеличения турпотока в регион, но оценить его удастся лишь позднее. Динамика будет, во-первых, зависеть от числа рейсов, которые смогут авиакомпании поставить, во-вторых, от цен на размещение.
"Естественно, это (открытие аэропорта Краснодара - ред.) приведет к увеличению количества путешественников, однозначно. Но надо еще помнить про цены на гостиницы и инфраструктуру. Чтобы был рост дальнейший, цены должны быть не только на перелеты доступны, но и на отели. Но, в любом случае, это однозначно приведет к увеличению (турпотока - ред.), результат мы, наверное, увидим уже ближе к 4-му кварталу этого года. И то, что это произошло сейчас - это очень хорошо, потому что это высокий сезон ", - заключил эксперт.
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа"
