https://1prime.ru/20250911/rst-862150046.html

Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ

Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ - 11.09.2025, ПРАЙМ

Рейсы в Краснодар разгрузят аэропорт Сочи, заявили в РСТ

Открытие аэропорта Краснодара разгрузит аэропорт Сочи, а увеличение перевозки приведет к стабилизации цен на авиабилеты на этом направлении, сообщил РИА Новости | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T18:18+0300

2025-09-11T18:18+0300

2025-09-11T18:23+0300

бизнес

россия

краснодар

краснодарский край

сочи

российский союз туриндустрии

росавиация

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_0:250:3103:1995_1920x0_80_0_0_ab90f2a8d9c0eca458dd5361ffd1b2db.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Открытие аэропорта Краснодара разгрузит аэропорт Сочи, а увеличение перевозки приведет к стабилизации цен на авиабилеты на этом направлении, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. Горин напомнил, что Краснодарский край - очень популярное направление, в год его посещают свыше 18 миллионов туристов. "Открытие аэропорта Краснодара разгрузит нагрузку на аэропорт Сочи, это первое. Надеемся, что увеличение перевозки приведет к стабилизации цен, так как цены очень высокие были в этом летнем сезоне, это второе. Кроме того, сезонность Краснодарского края условная, потому что это еще и оздоровительный отдых, и экскурсионные путешествия, и различные программы гастрономического, винного туризма. Поэтому Краснодар будет востребован как аэропорт круглогодично", - сказал Горин. Он также отметил, что Краснодарский край является крупнейшим регионом страны и для его жителей появляются новые возможности на прямых рейсах путешествовать как в России, так и за границу. "Кроме того, это очень важный аспект для жителей Краснодарского края с точки зрения экономии времени - потому что сейчас они вынуждены совершать поездки через соседние аэропорты, либо железнодорожным транспортом", - добавил Горин. По его словам, безусловно, стоит ожидать увеличения турпотока в регион, но оценить его удастся лишь позднее. Динамика будет, во-первых, зависеть от числа рейсов, которые смогут авиакомпании поставить, во-вторых, от цен на размещение. "Естественно, это (открытие аэропорта Краснодара - ред.) приведет к увеличению количества путешественников, однозначно. Но надо еще помнить про цены на гостиницы и инфраструктуру. Чтобы был рост дальнейший, цены должны быть не только на перелеты доступны, но и на отели. Но, в любом случае, это однозначно приведет к увеличению (турпотока - ред.), результат мы, наверное, увидим уже ближе к 4-му кварталу этого года. И то, что это произошло сейчас - это очень хорошо, потому что это высокий сезон ", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250911/ssha-862144128.html

краснодар

краснодарский край

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодар, краснодарский край, сочи, российский союз туриндустрии, росавиация, аэрофлот