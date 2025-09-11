Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Румынии ожидает улучшения экономической ситуации в стране - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/rumyniya-862116604.html
Президент Румынии ожидает улучшения экономической ситуации в стране
Президент Румынии ожидает улучшения экономической ситуации в стране - 11.09.2025, ПРАЙМ
Президент Румынии ожидает улучшения экономической ситуации в стране
Президент Румынии Никушор Дан надеется, что финансово-экономическая ситуация в стране начнет исправляться не раньше конца 2026 года. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:23+0300
2025-09-11T11:23+0300
экономика
румыния
moody's
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861912366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21b30867bcccaa5dfa9d9db3c7560abd.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан надеется, что финансово-экономическая ситуация в стране начнет исправляться не раньше конца 2026 года. "В следующем году Румыния, экономическая среда, население будут испытывать некоторую боль… Конец 2026 года - это, на мой взгляд, конец туннеля. Мы движемся в правильном направлении, и снова все согласны с этой целью, а конец 2026 года - это крайний срок, к которому мы все стремимся", - заявил Дан, выступая в Американо-румынской торгово-промышленной палате. Президент не объяснил, как именно он пришел к подобным выводам и с какими еще экономическими трудностями придется столкнуться согражданам. "Мнения президента, правительства, парламента совпадают, и все находится под контролем. С моей точки зрения, нет причин для беспокойства, в ближайшие несколько дней мы получим отчет Moody's, в котором ожидаем увидеть улучшение кредитного рейтинга страны", - добавил Дан. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
https://1prime.ru/20250909/rumyniya-861993285.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861912366_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f77806dc3a1ea44b66c30ca5420f0c97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, moody's
Экономика, РУМЫНИЯ, Moody's
11:23 11.09.2025
 
Президент Румынии ожидает улучшения экономической ситуации в стране

Президент Румынии ожидает, что экономическая ситуация улучшится к концу 2026 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабличка у здания посольства Румынии в Москве
Табличка у здания посольства Румынии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан надеется, что финансово-экономическая ситуация в стране начнет исправляться не раньше конца 2026 года.
"В следующем году Румыния, экономическая среда, население будут испытывать некоторую боль… Конец 2026 года - это, на мой взгляд, конец туннеля. Мы движемся в правильном направлении, и снова все согласны с этой целью, а конец 2026 года - это крайний срок, к которому мы все стремимся", - заявил Дан, выступая в Американо-румынской торгово-промышленной палате.
Президент не объяснил, как именно он пришел к подобным выводам и с какими еще экономическими трудностями придется столкнуться согражданам. "Мнения президента, правительства, парламента совпадают, и все находится под контролем. С моей точки зрения, нет причин для беспокойства, в ближайшие несколько дней мы получим отчет Moody's, в котором ожидаем увидеть улучшение кредитного рейтинга страны", - добавил Дан.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Премьер Румынии заявил, что страна избежит угрозы неплатежеспособности
9 сентября, 09:02
 
ЭкономикаРУМЫНИЯMoody's
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала