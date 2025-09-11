https://1prime.ru/20250911/rumyniya-862116604.html

Президент Румынии ожидает улучшения экономической ситуации в стране

2025-09-11T11:23+0300

экономика

румыния

moody's

КИШИНЕВ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Румынии Никушор Дан надеется, что финансово-экономическая ситуация в стране начнет исправляться не раньше конца 2026 года. "В следующем году Румыния, экономическая среда, население будут испытывать некоторую боль… Конец 2026 года - это, на мой взгляд, конец туннеля. Мы движемся в правильном направлении, и снова все согласны с этой целью, а конец 2026 года - это крайний срок, к которому мы все стремимся", - заявил Дан, выступая в Американо-румынской торгово-промышленной палате. Президент не объяснил, как именно он пришел к подобным выводам и с какими еще экономическими трудностями придется столкнуться согражданам. "Мнения президента, правительства, парламента совпадают, и все находится под контролем. С моей точки зрения, нет причин для беспокойства, в ближайшие несколько дней мы получим отчет Moody's, в котором ожидаем увидеть улучшение кредитного рейтинга страны", - добавил Дан. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

румыния

2025

