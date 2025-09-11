Российский рынок акций усилил снижение, опустившись ниже 2900 пунктов

https://1prime.ru/20250911/rynok-862114238.html
2025-09-11T11:00+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.53 мск опускается на 0,53%, до 2898,91 пункта - ниже 2900 пунктов - впервые с 5 сентября.
