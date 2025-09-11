https://1prime.ru/20250911/rynok-862114238.html

Российский рынок акций усилил снижение, опустившись ниже 2900 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение, опустившись ниже 2900 пунктов - 11.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил снижение, опустившись ниже 2900 пунктов

Российский рынок акций в основную сессию четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые за неделю, следует из данных... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T11:00+0300

2025-09-11T11:00+0300

2025-09-11T11:00+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.53 мск опускается на 0,53%, до 2898,91 пункта - ниже 2900 пунктов - впервые с 5 сентября.

https://1prime.ru/20250911/rynok-862103305.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа