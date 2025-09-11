Российский рынок акций умеренно снижается днем в четверг

https://1prime.ru/20250911/rynok-862135834.html

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем в четверг демонстрирует умеренное снижение в рамках коррекции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.36 мск снижался на 0,67%, до 2 894,61 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,3%, до 66,61 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии вышли в минус, не находя драйверов для развития повышения, хотя позитивным для долларового индикатора фактором можно назвать приостановку ослабления рубля, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". При этом, по ее словам, не исключено, что российская валюта как минимум до пятничного решения ЦБ РФ по ставке перейдет к коррекционному росту. "Несмотря на сохраняющиеся предпосылки для восстановления - снижение инфляции и ожидания смягчения политики Банка России, инвестиционный спрос остается сниженным. Как результат, индекс Мосбиржи демонстрирует коррекцию", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Сохраняется негатив и на внешнем геополитическом фоне, в том числе из-за инцидента с падением БПЛА на территории Польши. Угроза усиления санкций со стороны США и ЕС в отношении России и ее торговых партнеров сохраняется", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ВТБ (+1,89%), Московского кредитного банка (+1,54%), "Селигдара" (+1,44%), "Россетей" (+1,19%), "Татнефти" (+1,02%). "В лидерах роста сегодня акции ВТБ… Мы предполагаем, что рост котировок связан с ожиданием объявления параметров допэмиссии банком ВТБ", - рассказал Муштаков. В лидерах снижения - акции "Новабев групп" (-2,31%), НЛМК (-1,89%), "М.видео" (-1,78%), "Северстали" (-1,48%), "Новатэка" (-1,43%). ПРОГНОЗЫ Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне". "В четверг ожидаем боковую динамику индекса Мосбиржи в рамках узкого диапазона: 2880-2940 пунктов, и на фоне пониженных торговых оборотов. Дальнейший краткосрочный тренд рынка определит пятничное решение Банка России по ключевой ставке", - рассказал Муштаков из ИК "Риком-траст".

