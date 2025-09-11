https://1prime.ru/20250911/samolet-862142469.html

"Победа" возобновляет полеты из Москвы в Краснодар

"Победа" возобновляет полеты из Москвы в Краснодар - 11.09.2025, ПРАЙМ

"Победа" возобновляет полеты из Москвы в Краснодар

Авиакомпания "Победа" возобновляет полёты из Москвы ("Внуково") в Краснодар с 19 сентября, сообщила компания. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T17:18+0300

2025-09-11T17:18+0300

2025-09-11T17:18+0300

бизнес

краснодар

геленджик

москва

аэропорт внуково

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154921_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_88992b193c572e28a414d981581f56ed.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" возобновляет полёты из Москвы ("Внуково") в Краснодар с 19 сентября, сообщила компания. "Победа возобновляет полёты в Краснодар. Первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен из Москвы (аэропорт Внуково) 19 сентября", - сообщил перевозчик. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.

https://1prime.ru/20250910/s7-862063511.html

краснодар

геленджик

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, краснодар, геленджик, москва, аэропорт внуково, общество