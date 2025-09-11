https://1prime.ru/20250911/samolety-862113582.html

Команда Пентагона посетит Индию для обсуждения продажи патрульных самолетов

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Команда сотрудников Пентагона и концерна Boeing посетит Индию на следующей неделе для обсуждения продажи разведывательных самолетов на 4 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на индийских чиновников. Отмечается, что Индия намерена обсудить приобретение шести патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon. "Команда из министерства обороны США и руководства корпорации Boeing, как ожидается, посетят Индию на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Блумберг отмечает, что Индия приобрела восемь P-8 Poseidon в рамках сделки 2009 года, а также еще четыре спустя более десятка лет. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с Моди в ближайшие недели. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

