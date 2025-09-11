Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Команда Пентагона посетит Индию для обсуждения продажи патрульных самолетов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250911/samolety-862113582.html
Команда Пентагона посетит Индию для обсуждения продажи патрульных самолетов
Команда Пентагона посетит Индию для обсуждения продажи патрульных самолетов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Команда Пентагона посетит Индию для обсуждения продажи патрульных самолетов
Команда сотрудников Пентагона и концерна Boeing посетит Индию на следующей неделе для обсуждения продажи разведывательных самолетов на 4 миллиарда долларов,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:09+0300
2025-09-11T11:09+0300
вооружения
бизнес
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
boeing
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Команда сотрудников Пентагона и концерна Boeing посетит Индию на следующей неделе для обсуждения продажи разведывательных самолетов на 4 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на индийских чиновников. Отмечается, что Индия намерена обсудить приобретение шести патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon. "Команда из министерства обороны США и руководства корпорации Boeing, как ожидается, посетят Индию на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Блумберг отмечает, что Индия приобрела восемь P-8 Poseidon в рамках сделки 2009 года, а также еще четыре спустя более десятка лет. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с Моди в ближайшие недели. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
https://1prime.ru/20250829/pentagon-861454481.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, boeing, ес
Вооружения, Бизнес, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Boeing, ЕС
11:09 11.09.2025
 
Команда Пентагона посетит Индию для обсуждения продажи патрульных самолетов

Bloomberg: США и Индия обсудят продажу разведывательных самолетов

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Команда сотрудников Пентагона и концерна Boeing посетит Индию на следующей неделе для обсуждения продажи разведывательных самолетов на 4 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на индийских чиновников.
Отмечается, что Индия намерена обсудить приобретение шести патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon.
"Команда из министерства обороны США и руководства корпорации Boeing, как ожидается, посетят Индию на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг отмечает, что Индия приобрела восемь P-8 Poseidon в рамках сделки 2009 года, а также еще четыре спустя более десятка лет.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с Моди в ближайшие недели.
В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS
29 августа, 17:02
 
ВооруженияБизнесИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампBoeingЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала