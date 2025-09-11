https://1prime.ru/20250911/sanktsii-862129748.html
США сняли санкции с авиакомпании Белавиа
2025-09-11T14:32+0300
2025-09-11T14:32+0300
2025-09-11T14:37+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83375/17/833751755_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f682c1296c55835cd938a8d5cb5679.jpg
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Представитель президента США Джон Коул заявил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа"."Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда президент (США Дональд - ред.) Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко в четверг в Минске. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".По словам Коула, у него была встреча с президентом США Дональдом Трампом, в которой участвовало несколько десятков человек."Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно в отношении "Белавиа". И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу – и госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято", - сказал представитель президента США.США ввели санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" в 2023 году. Как утверждалось в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
