Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/sanktsii-862130521.html
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России - 11.09.2025, ПРАЙМ
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России
Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:42+0300
2025-09-11T14:42+0300
экономика
россия
запад
рф
сша
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Олоф Гилл. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Пока еще слишком рано давать какие-либо подробности и сроки насчёт 19-го пакета санкций против России… Встречи между ЕС и США очень важны, поскольку они позволяют координировать действия ЕС с международными партнерами. Содержание этих встреч не может быть раскрыто. Но мы движемся вперед, продолжаются дискуссии с международными партнерами, включая США, по продвижению этой темы", - сказал он. Портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов во вторник объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250911/vengriya-862125776.html
запад
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, рф, сша, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, США, Владимир Путин, ЕС
14:42 11.09.2025
 
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России

ЕК: пока слишком рано раскрывать детали 19-го пакета санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Пока еще слишком рано давать какие-либо подробности и сроки насчёт 19-го пакета санкций против России… Встречи между ЕС и США очень важны, поскольку они позволяют координировать действия ЕС с международными партнерами. Содержание этих встреч не может быть раскрыто. Но мы движемся вперед, продолжаются дискуссии с международными партнерами, включая США, по продвижению этой темы", - сказал он.
Портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов во вторник объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС
13:37
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДРФСШАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала