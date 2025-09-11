https://1prime.ru/20250911/sanktsii-862136070.html
Британия сняла санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского
Британия сняла санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского - 11.09.2025, ПРАЙМ
Британия сняла санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского
Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:04+0300
2025-09-11T16:04+0300
2025-09-11T16:04+0300
экономика
банки
финансы
сша
великобритания
кипр
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_0:134:2604:1599_1920x0_80_0_0_4c2e1117cae9baa8662acf14caa8068f.jpg
ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в четверг министерством финансов страны. "Следующее лицо удалено из списка и более не подпадает под замораживание активов и санкции: Илья Борисович Бродский", - говорится в уведомлении. В британский санкционный список Бродский попал в сентябре 2022 года. Причина исключения из списка Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется. В августе 2024 года санкции с Бродского также сняли США. Бродский был президентом "Совкомбанка" с ноября 2018 года до марта 2022 года. С должности он ушел после введения против него санкций США. Банкир также ранее числился среди акционеров банка. С марта 2022 года российские банки не раскрывают состав акционеров и органов управления.
https://1prime.ru/20250911/fitso-862132161.html
сша
великобритания
кипр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_148:0:2457:1732_1920x0_80_0_0_e695a37a730e6c4cb0467d95faeea7bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сша, великобритания, кипр, совкомбанк
Экономика, Банки, Финансы, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИПР, Совкомбанк
Британия сняла санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского
Великобритания сняла санкции с бывшего руководителя Совкомбанка Ильи Бродского
ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в четверг министерством финансов страны.
"Следующее лицо удалено из списка и более не подпадает под замораживание активов и санкции: Илья Борисович Бродский", - говорится в уведомлении.
В британский санкционный список Бродский попал в сентябре 2022 года. Причина исключения из списка Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется.
В августе 2024 года санкции с Бродского также сняли США.
Бродский был президентом "Совкомбанка" с ноября 2018 года до марта 2022 года. С должности он ушел после введения против него санкций США. Банкир также ранее числился среди акционеров банка. С марта 2022 года российские банки не раскрывают состав акционеров и органов управления.
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо