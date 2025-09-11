https://1prime.ru/20250911/sanktsii-862136070.html

Британия сняла санкции с бывшего президента Совкомбанка Ильи Бродского

2025-09-11T16:04+0300

ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в четверг министерством финансов страны. "Следующее лицо удалено из списка и более не подпадает под замораживание активов и санкции: Илья Борисович Бродский", - говорится в уведомлении. В британский санкционный список Бродский попал в сентябре 2022 года. Причина исключения из списка Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется. В августе 2024 года санкции с Бродского также сняли США. Бродский был президентом "Совкомбанка" с ноября 2018 года до марта 2022 года. С должности он ушел после введения против него санкций США. Банкир также ранее числился среди акционеров банка. С марта 2022 года российские банки не раскрывают состав акционеров и органов управления.

