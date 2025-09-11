https://1prime.ru/20250911/shkola-862142656.html

Школьника госпитализировали после выполнения домашнего задания

Школьника госпитализировали после выполнения домашнего задания - 11.09.2025, ПРАЙМ

Школьника госпитализировали после выполнения домашнего задания

Китайского школьника госпитализировали после выполнения домашнего задания, сообщает South China Morning Post. | 11.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Китайского школьника госпитализировали после выполнения домашнего задания, сообщает South China Morning Post."Одиннадцатилетнего мальчика из Китая срочно доставили в больницу после того, как он провел целый день, старательно выполняя домашнее задание на лето", — говорится в статье.Сообщается, что ученик усердно занимался 14 часов подряд, чтобы успеть завершить домашнюю работу по первых учебных дней, после чего его самочувствие ухудшилось. У мальчика наблюдались онемение пальцев рук, учащенное дыхание, головокружение и головные боли.Врачи поставили диагноз — респираторное заболевание, возникшее из-за гипервентиляции легких. Этот симптом проявляется, когда человек начинает дышать слишком часто и глубоко, зачастую по причине эмоциональной нагрузки.В Центральной больнице города Чанша также отметили, что в августе в детское отделение скорой помощи поступило более 30 подростков с похожими симптомами, что в десять раз превышает показатели за другие месяцы.

