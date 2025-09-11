Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала "МТС банк" - 11.09.2025
ФАС оштрафовала "МТС банк"
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей радиорекламы, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей рекламы. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей", - говорится в сообщении. "Радиореклама содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. Однако иные сведения об условиях акции и получения бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. По мнению службы, такие действия "МТС банка" могли ввести потребителей в заблуждение. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей радиорекламы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей рекламы. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей", - говорится в сообщении.
"Радиореклама содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. Однако иные сведения об условиях акции и получения бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении.
По мнению службы, такие действия "МТС банка" могли ввести потребителей в заблуждение.
За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ.
Заголовок открываемого материала