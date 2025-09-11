Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Венгрии отреагировал на решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2" - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/siyyarto-862128766.html
Глава МИД Венгрии отреагировал на решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2"
Глава МИД Венгрии отреагировал на решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2" - 11.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии отреагировал на решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2"
Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:20+0300
2025-09-11T14:20+0300
политика
венгрия
будапешт
петер сийярто
ес
пакш-2
аэс "пакш"
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда. "Суд ЕС вынес решение против Еврокомиссии, то есть отменил предыдущее решение Еврокомиссии. Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://1prime.ru/20250911/sud-862119463.html
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, будапешт, петер сийярто, ес, пакш-2, аэс "пакш"
Политика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС, Пакш-2, АЭС "Пакш"
14:20 11.09.2025
 
Глава МИД Венгрии отреагировал на решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2"

Сийярто: решение суда ЕС не замедляет строительство АЭС «Пакш-2»

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.
"Суд ЕС вынес решение против Еврокомиссии, то есть отменил предыдущее решение Еврокомиссии. Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Решение суда ЕС не препятствует дальнейшему строительству АЭС "Пакш-2"
12:10
 
ПолитикаВЕНГРИЯБудапештПетер СийяртоЕСПакш-2АЭС "Пакш"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала