https://1prime.ru/20250911/skidka-862104383.html

Эксперты оценили увеличение скидки на льготный лизинг LCV

Эксперты оценили увеличение скидки на льготный лизинг LCV - 11.09.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили увеличение скидки на льготный лизинг LCV

Временное увеличение скидки Минпромторга РФ на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей (LCV) позволит оживить сегмент и простимулировать спрос клиентов... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T08:28+0300

2025-09-11T08:28+0300

2025-09-11T08:28+0300

экономика

финансы

россия

михайлов

минпромторг

втб

газпромбанк лизинг

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Временное увеличение скидки Минпромторга РФ на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей (LCV) позволит оживить сегмент и простимулировать спрос клиентов на такую технику, считают опрошенные РИА Новости российские лизинговые компании. Минпромторг РФ с 8 сентября краткосрочно увеличил скидки на льготный лизинг LCV с 10% до 20%. При этом указанная скидка распространяется лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября 2025 года. Льгота предоставляется на легкие коммерческие автомобили категорий M2 (пассажирские), N1 (грузовые массой до 3,5 тонны) и N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн). Как рассказал директор департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинг" Вячеслав Михайлов, в первом полугодии 2025 года рынок LCV пострадал меньше, чем остальные сегменты - падение составило 21%. Аналогичные данные приводит и замгендиректора "ВТБ Лизинг" по автолизингу Александр Ганчев, отмечая, что причинами снижения стали слабый спрос со стороны бизнеса и высокая база предыдущего года, имея ввиду большой объем продаж LCV в лизинг в 2024 году. Гендиректор "Европлана" Сергей Мизюра утверждает, что самыми востребованными марками в сегменте LCV в компании традиционно остаются ГАЗ, LADA, Sollers. "При сравнении второго квартала с первым 2025 года мы зафиксировали рост продаж в коммерческом сегменте на 14%", - отмечает Мизюра. "Однако точно разделить, какая часть этого роста обусловлена сезонным фактором, а какая - восстановлением рынка, на текущий момент сложно. Также мы пока не наблюдаем ярко выраженного оживления из-за увеличения госсубсидии до 20%, так как эта инициатива заработала только пару дней назад", - добавил он. По словам директора по маркетингу "Интерлизинга" Марии Габунии, сейчас порядка 40% рынка LCV в России приобретается при помощи программ льготного лизинга, и этот показатель стабилен весь год благодаря популярности инструмента среди субъектов малого и среднего предпринимательства. "Осенью льготы стали еще привлекательнее: размер скидки вырос до 20%. Это позволяет компаниям, использующим грузовые автомобили для транспортировки товаров, торговых операций и логистических процессов, обновлять парк своей техники с минимальными финансовыми затратами", - отмечает она. Говоря об экономическом эффекте от введения временной субсидии Минпромторга РФ, директор управления маркетинга АО "Сбербанк Лизинг" Марина Андреева отметила, что ожидается рост спроса на LCV отечественного производства. "Вместе с тем без снижения ключевой ставки возврат к прежним объемам продаж маловероятен", - сказала она. Михайлов считает, что запущенная мера поддержки позволит нивелировать ключевую ставку и увеличение стоимости самих транспортных средств, что, безусловно, дополнительно простимулирует клиентский спрос. Габуния указала, что решение увеличить скидку уже сейчас положительно влияет и на производителей авто, и на автодилеров, повышая продажи. "Ограниченность срока усиливает интерес, увеличивая продажи с сентября по октябрь. Если опыт окажется успешным, правительство рассмотрит возможность продления программы, что даст долгосрочный положительный импульс рынку и бизнесу", - добавила она. Ганчев из "ВТБ Лизинга" говорит, что эта мера поддержки со стороны Минпромторга РФ стимулирует рост лизинговых сделок, что, в свою очередь, приведет к восстановлению активности на рынке и поддержке бизнеса. "Таким образом, льготный лизинг станет важным фактором оживления сегмента LCV и поможет предпринимателям обновить автопарки", - пояснил он. Габуния также предположила, что при текущих мерах поддержки доля льготного лизинга в сегменте LCV способна увеличиться на 50-60% уже в сентябре текущего года. "Основная причина ожидаемого скачка - временное увеличение субсидирования, создающее стимул ускорить принятие решений о приобретении транспорта. Наибольшее оживление покупательской активности придется на распространенные отечественные и локализованные бренды, принимающие участие в госпрограмме", - заключила она.

https://1prime.ru/20250908/aeroflot-861962445.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, михайлов, минпромторг, втб, газпромбанк лизинг